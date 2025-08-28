Acessibilidade

28 de Agosto de 2025

Polícia

Homem é preso em Ladário após furtar residência e vender celular

Condenado por outro crime, ele cumprirá pena em regime fechado

Redação

Publicado em 28/08/2025 às 16:57

O celular foi localizado pelos investigadores e devolvido à vítima / PCMS

Um homem de 30 anos foi preso na manhã desta quarta-feira (27) em Ladário, em cumprimento a um mandado de regressão cautelar de pena. Ele foi condenado a seis anos e dois meses de prisão em regime fechado.

Durante a ação, os agentes constataram que o homem também era o responsável por um furto ocorrido no último domingo (24). Na ocasião, ele teria invadido uma residência e levado diversos objetos, entre eles um celular Motorola Moto G24.

Imagens de câmeras de segurança confirmaram sua participação. Em interrogatório, ele confessou o crime e disse ter vendido o aparelho por R$ 100.

O celular foi localizado pelos investigadores e devolvido à vítima. O preso permanece à disposição da Justiça.

