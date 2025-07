Homem é preso em MS após ferir mão de companheira com golpe de foice

Homem foi preso pela Polícia Civil / PCMS

Na tarde desta terça-feira (15), a Polícia Civil, por meio da Delegacia de Caarapó efetuou a prisão em flagrante um homem de 36 anos, após agredir sua companheira, com quem convive há aproximadamente doze anos.

Segundo relato da vítima, o casal retornava do CRAS Indígena, onde haviam atualizado o cadastro familiar, quando teve início uma discussão no interior da residência, ocasião em que o autor a agrediu com puxões de cabelo, chutes na região abdominal e, por fim, com um golpe de foice na mão esquerda, provocando grave lesão.