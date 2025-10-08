Homem é preso em MS durante operação de combate à pedofilia

Policia cumpriu mandados de busca e apreensão / PCMS

No estado, a operação foi conduzida pela DEPCA (Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente) e pela 1ª Delegacia de Polícia de Dourados, e teve como alvos três investigados. As ações são resultado de seis meses de investigação que monitoraram o compartilhamento de material de abuso infantil em plataformas digitais.

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul participou nesta quarta-feira (8) da Operação Proteção Integral III, uma ação nacional coordenada pela Polícia Federal com o objetivo de combater crimes de abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes pela internet. A operação foi realizada simultaneamente em 16 estados brasileiros, com o cumprimento de mandados de prisão e de busca e apreensão, além da identificação e responsabilização de criminosos que atuam no ambiente digital.

Em Dourados, os policiais civis cumpriram mandado na Aldeia Jaguapirú, onde um indígena foi identificado como suspeito de crime previsto no artigo 218-A do Código Penal (favorecimento da prostituição ou outra forma de exploração sexual de vulnerável). Seus aparelhos celulares foram apreendidos para análise, e ele foi ouvido na 1ª DP do município.

Já em Paraíso das Águas, a equipe da DEPCA prendeu em flagrante um homem de 35 anos, pelo crime de armazenamento de conteúdo de abuso sexual infantil. Com ele, foram apreendidos materiais considerados ilícitos durante cumprimento de mandado de busca.

A delegada Anne Karine Sanches Trevizan Duarte, que coordena as investigações no estado, destacou a importância da ação conjunta entre os órgãos de segurança para a repressão de crimes virtuais cometidos contra crianças e adolescentes.

“A Operação Proteção Integral III demonstra o compromisso conjunto das instituições em enfrentar esse tipo de delito, que causa danos profundos e permanentes às vítimas. Cada mandado cumprido representa uma nova chance de interromper ciclos de violência e proteger crianças e adolescentes em todo o país.”

Dados nacionais

Em todo o Brasil, a Operação Proteção Integral III mobilizou 617 policiais federais e 273 policiais civis, resultando, até o momento, em:

182 mandados de busca e apreensão

11 mandados de prisão preventiva

55 prisões em flagrante

2 apreensões de menores

2 vítimas resgatadas

Denúncias

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul reforça que a denúncia é uma ferramenta essencial no combate à exploração sexual infantil. Qualquer suspeita pode ser comunicada de forma anônima pelo Disque 100, presencialmente em delegacias ou pelo site oficial: www.pc.ms.gov.br

.