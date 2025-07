Homem é preso em Naviraí suspeito de estupro e violência doméstica

Delegacia de Atendimento à Mulher de Naviraí / PCMS

Na terça-feira (23), um homem de 45 anos foi preso preventivamente em Naviraí, no sul de Mato Grosso do Sul, suspeito de ter cometido uma série de crimes no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. A ação foi realizada por policiais civis da Delegacia de Atendimento à Mulher.

De acordo com a Polícia Civil, o suspeito é investigado por estupro, cárcere privado, ameaça e violência psicológica. A prisão foi autorizada pelo Poder Judiciário após representação da autoridade policial responsável pelo caso.

A investigação segue em andamento na Delegacia de Atendimento à Mulher, que apura os detalhes e circunstâncias dos crimes denunciados. A polícia não divulgou mais informações para preservar a identidade da vítima e o andamento das diligências.

A Delegacia de Atendimento à Mulher reforça que denúncias de violência doméstica podem ser feitas de forma anônima e segura nas unidades da Polícia Civil ou pelos canais oficiais, como o Disque 180.

