Homem é preso embriagado e com drogas em Aquidauana

O veículo foi encaminhado ao pátio do Detran para os procedimentos legais / Divulgação

No último sábado, 2, policiais militares realizaram a prisão de um homem embriagado e com drogas durante patrulhamento na Avenida Pantaneta, em Aquidauana.

Os agentes avistaram um veículo Parati, de placas GNP 1959, trafegando em alta velocidade e com o escapamento modificado, o que levantou suspeitas. Ao tentarem abordar o condutor com sinais luminosos e sonoros, ele desobedeceu à ordem e iniciou uma fuga, desrespeitando sinais vermelhos e colocando em risco a segurança dos demais motoristas.

Após uma perseguição pelas ruas da cidade, o condutor, identificado como Renato, de 34 anos, parou o carro na Rua Castelo Branco, em frente à sua residência. Questionado sobre a fuga, Renato admitiu ter ingerido uma grande quantidade de cerveja. No interior do veículo, os policiais encontraram uma caixa térmica com várias latas e uma garrafa de cerveja.

Renato apresentava sinais evidentes de embriaguez, como olhos vermelhos e dificuldade de equilíbrio, mas se recusou a realizar o teste do etilômetro. Durante a busca nas proximidades, os policiais localizaram uma porção de maconha, pesando cerca de 9 gramas, que Renato havia dispensado.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao autor, que foi levado à Delegacia de Polícia Civil de Aquidauana, onde foi informado sobre seus direitos, incluindo o direito de permanecer em silêncio. Em razão de seu comportamento alterado, foi necessário o uso de algemas, conforme determina a Súmula Vinculante nº 11. O veículo foi encaminhado ao pátio do Detran para os procedimentos legais.