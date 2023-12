Homem é preso na madrugada de Natal por agredir esposa por ciúmes

Caso foi registrado na 1ª Delegacia de Polícia / O Pantaneiro

Um homem de 29 anos foi preso na madrugada de Natal, na segunda-feira, 25, por agredir a esposa, no bairro Nova Aquidauana. Uma vizinha invadiu a casa para salvar a vítima de estrangulamento.

Conforme o boletim de ocorrência, por volta das 4h, o casal estava na confraternização na casa da mãe dela, quando ele passou a ficar com ciúme de familiares.

Ao retornar para a casa, ele passou a ofendê-la com xingamentos, chegando a deixar ela trancada para fora da residência. A filha do casal, de 4 anos, abriu a porta. Ele seguiu ao banheiro para tomar banho e ao sair foi surpreendida com enforcamento.

Uma vizinha conseguiu entrar na casa e ajudar a vítima. A Polícia Militar foi acionada, quando o homem teria xingado a guarnição.

O rapaz foi levado para a delegacia e vai responder por violência doméstica.