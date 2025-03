Homem Ã© preso na rodoviÃ¡ria de Miranda apÃ³s ingerir 79 cÃ¡psulas de pasta base

Droga apreendida na fiscalização / PMMS

No último domingo, 16, por volta das 3h21, a equipe do Canil Setorial do 7º Batalhão de Polícia Militar realizou uma operação em apoio à ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres) no terminal rodoviário de Miranda, que resultou na apreensão de 79 cápsulas contendo substância análoga à pasta base de cocaína. O caso envolveu um homem que tentava transportar a droga de forma perigosa ao ingerir as cápsulas.

Durante a fiscalização de um ônibus que fazia o trajeto entre Corumbá e São Paulo (SP), os cães farejadores K9 Cwiff e K9 Zack sinalizaram para uma mochila suspeita. Embora a busca inicial não tenha encontrado entorpecentes, a abordagem ao suspeito revelou que ele escondia 26 cápsulas da droga dentro de seus calçados. Durante a interrogatória, o homem admitiu ter ingerido entre 50 e 60 cápsulas da substância, alegando que transportaria a droga da Bolívia até São Paulo em troca de pagamento.

Preocupados com o risco à saúde do indivíduo, os policiais encaminharam o homem ao Hospital Municipal de Miranda, onde recebeu cuidados médicos. Devido à dificuldade em expelir as cápsulas, foi necessário transferi-lo para um hospital em Aquidauana.

Exames de raio-X confirmaram a presença de mais drogas em seu organismo. Ao todo, foram recuperadas 79 cápsulas de pasta base de cocaína, totalizando cerca de 800 gramas da substância.

Após os procedimentos médicos, o suspeito foi levado à Delegacia da Polícia Federal em Campo Grande, onde ficou à disposição da Justiça. O ônibus abordado foi liberado. O caso foi registrado e encaminhado à Polícia Federal de Campo Grande, que seguirá com as investigações.

