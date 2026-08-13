Homem é preso pela PF por armazenar material de abuso sexual infantil em MS

Operação da PF investiga crimes de violência sexual contra menores praticados por meio da internet / Divulgação/Ilustrativa

Um homem, que não teve a identidade divulgada, foi preso em flagrante pela PF (Polícia Federal), nesta quinta-feira (13), em Campo Grande, por armazenar material de abuso sexual de crianças e adolescentes. A prisão ocorreu durante a Operação Aeges 7, que investiga crimes de violência sexual contra menores praticados por meio da internet.

De acordo com informações do Campo Grande News, a ação se desencadeou durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão. Os policiais federais encontraram materiais que levaram à constatação do flagrante e realizaram a prisão do investigado.

Durante a ação, foram apreendidos um aparelho celular, uma CPU (unidade central de processamento) e diversas mídias. Todo o material será encaminhado para perícia, que poderá contribuir para o aprofundamento das investigações e identificar um eventual envolvimento de outras pessoas.

A PF não informou qual era o tipo específico de material localizado durante as buscas. O endereço onde a operação foi realizada e a identidade do preso também não foram divulgados.

A Operação Aeges 7 tem como objetivo combater crimes relacionados à violência sexual contra crianças e adolescentes praticados no ambiente virtual.

Terminologia

A PF ressalta que, apesar de o termo “pornografia” ainda constar no ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente), atualmente são consideradas mais adequadas expressões como “abuso sexual de crianças e adolescentes” e “violência sexual contra crianças e adolescentes”, por refletirem com maior precisão a gravidade dos crimes.

A corporação também orienta pais e responsáveis a acompanharem a utilização da internet por crianças e adolescentes. Entre as medidas de prevenção estão o diálogo sobre segurança no ambiente digital e a orientação para que menores procurem adultos de confiança diante de abordagens inadequadas ou situações suspeitas.