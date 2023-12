Homem é preso pela PMA de Rio Negro por posse ilegal de arma

Caso foi registrado na Delegacia / Assessoria/ Divulgação

A Polícia Militar Ambiental de Rio Negro recebeu uma denúncia anônima que na região conhecida por Coloninha, município de Rio Verde de Mato Grosso (MS) algumas pessoas estariam praticando caça ilegal nessa terça-feira (26). Diante das informações os policiais foram até o local para averiguar a denúncia.

Segundo a PMA, foram vistoriados alguns ranchos, não sendo localizada nenhuma carne de caça. Porém, durante a vistoria nos veículos que estavam no local, foram localizadas três armas, sendo uma pistola cal. 40, um revólver cal. 38 e uma carabina cal. 22 com luneta acoplada. As documentações do revólver e da pistola foram apresentadas, porém, o proprietário da carabina, morador de Santa Catarina, informou que não possuía documento que o autorizasse a estar com a arma.

Em razão da irregularidade, o homem foi preso em flagrante pela posse ilegal de arma e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, onde foi apresentado juntamente com os objetos onde o caso foi registrado.