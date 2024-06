Homem é preso pela Polícia Civil em Ponta Porã por agredir ex-esposa e neta

Delegacia de Ponta Porã / Divulgação

A Polícia Civil, por intermédio da 1ª Delegacia de Ponta Porã, prendeu, na última sexta-feira, 7, um homem que agrediu a ex-esposa e neta, no município. Segundo apurado, a mulher foi ameaçada e agredida enquanto trabalhava em seu trailer. O homem insistiu em dormir na casa da vítima, e ao ser negado, ameaçou-a com uma faca, afirmando que iria matá-la e à sua neta.

A situação se agravou quando a neta tentou intervir e teve o cabelo puxado pelo agressor, que em seguida agrediu a ex-esposa com socos e chutes. O homem ainda danificou a churrasqueira e produtos alimentícios, causando um prejuízo de aproximadamente R$300,00,à vítima. Testemunhas conseguiram defender a mulher e chamaram a Polícia Militar, mas o agressor fugiu.

No dia seguinte, a mulher registrou a ocorrência na Delegacia e uma equipe da 1ª DP de Ponta Porã localizou e prendeu o agressor na casa dele. A vítima, que possui uma medida protetiva contra o ex-marido, relatou que ele é usuário de drogas e estava muito alterado no momento do ataque.