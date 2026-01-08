Acessibilidade

08 de Janeiro de 2026 • 12:55

Polícia

Homem é preso por roubo de gado na rodovia MS-338

Ocorrência foi registrada na quarta-feira (7)

Da redação

Publicado em 08/01/2026 às 08:22

Atualizado em 08/01/2026 às 08:49

Divulgação/ PM

Um homem foi preso na noite de quarta-feira (07), por volta das 21h, pelos crimes de abigeato e posse irregular de arma de fogo durante uma fiscalização realizada pela Polícia Militar Rural na rodovia MS-338, em trecho não pavimentado, nas proximidades da Fazenda Mateira, na região de Bataguassu.

De acordo com as informações, a ação foi realizada por equipe do 3º GPM, 2º Pelotão, 2ª Companhia do BPM Rural, durante abordagem a veículos e transeuntes na via rural. Os policiais abordaram uma caminhonete Hilux branca, identificada com logotipo da Fazenda Coroados, cujo condutor transportava a carcaça de um animal. Questionado, o motorista não soube informar a origem nem o destino da carga.

Diante da situação, a equipe entrou em contato com o proprietário da fazenda, que informou não ter autorizado o abate do animal. Durante a abordagem, também foi constatada a posse irregular de uma arma de fogo.

Com isso, o homem recebeu voz de prisão pelos crimes de abigeato e posse irregular de arma de fogo. Ele foi encaminhado juntamente com o veículo, a carcaça do animal e a arma apreendida à Delegacia de Polícia Civil do município de Santa Rita do Pardo, onde o caso foi apresentado à autoridade policial para as providências legais cabíveis.

