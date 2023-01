Homem é preso por agredir afilhado e esposa em Corumbá

(Foto:Divulgação)

Homem de 49 anos foi preso por agredir o afilhado e a esposa.

O caso aconteceu após o homem voltar de um bar, onde estava com a mulher, no bairro Dom Bosco, em Corumbá.

Conforme boletim de ocorrência, a mulher contou que quando chegaram na residência, o homem passou a discutir com o afilhado, iniciando em seguida luta corporal.

Ao tentar separar, a mulher acabou sendo agredida com um tapa no rosto, vindo a cair no chão, momento em que o autor tentou enforcá-la, mas foi ajudada pelo afilhado do homem.

Uma equipe da Polícia Militar foi chamada e deteve o autor, que foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil.

O caso foi registrado como vias de fato, violência doméstica e averiguação em chamada para atendimento.