Homem é preso por ameaça e porte ilegal de arma em Dois Irmãos do Buriti

Polícia Civil de Dois Irmãos do Buriti / Divulgação

Na manhã de terla-feira, 5, a Polícia Civil de Dois Irmãos do Buriti cumpriu um mandado de prisão definitiva contra um homem de 42 anos, acusado de ameaça e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. O crime ocorreu em 2022, na cidade de Aquidauana, e desde então o suspeito foi foragido.

O Setor de Investigação da Delegacia de Polícia de Dois Irmãos do Buriti, após diligências pela cidade, conseguiu localizar o homem, que residia no município. A operação para capturá-lo foi baseada em informações elaboradas que o pesquisador levou ao paradeiro do foragido.

Após uma captura, o homem foi suspenso à Delegacia de Dois Irmãos do Buriti, onde o mandado de prisão expedido contra ele foi devidamente cumprido. A ação demonstra a eficácia e o comprometimento da Polícia Civil em garantir a segurança pública e o cumprimento da justiça.