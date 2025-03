Homem é preso por crime ambiental em Área de Preservação no Rio Miranda

Morador foi autuado em flagrante / PMA

Na última quinta-feira, 27, uma equipe de fiscalização ambiental foi acionada para um rancho na região conhecida como Poço do João Nunes, às margens do Rio Miranda, após uma denúncia de crime ambiental. A PMA (Polícia Militar Ambiental) identificou desmatamento de árvores e criação de porcos as margens do rio.

O acesso ao local foi realizado por meio de embarcação, devido à ausência de vias terrestres.

No local, os agentes constataram o corte irregular de uma árvore da espécie Ximbaúva dentro de uma APP (Área de Preservação Permanente), a aproximadamente 70 metros da margem direita do rio. O responsável pela ação utilizava uma motosserra para beneficiar a madeira retirada da APP.

Além disso, foi verificado que a área estava sendo degradada pela criação irregular de 17 porcos, que tinham acesso irrestrito ao leito do Rio Miranda. A presença dos animais estava causando impactos ambientais significativos, incluindo a liberação de dejetos diretamente no recurso hídrico e o revolvimento do solo às margens do rio, contribuindo para a erosão e degradação da vegetação local.

Diante das irregularidades, foram lavrados autos de infração e aplicadas multas no valor total de R$ 6,5 mil. Ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Anastácio, onde foi apresentado sem lesões corporais. A prisão ocorreu sem necessidade do uso de algemas, uma vez que o autuado colaborou com os agentes.

O caso segue sob investigação.