Homem é preso por desacato após agredir policiais em Jardim

Suspeito foi conduzido depois de desacatar e agredir fisicamente os policiais / Polícia Militar, Divulgação

De acordo com o Boletim de Ocorrência Policial Militar, a PM foi acionada por volta das 15h50, por conta de um homem estava causando transtornos na área de embarque do terminal rodoviário.

Um homem de 34 anos foi preso em flagrante na tarde de sexta-feira, dia 5, por desacato e agressão a policiais militares na rodoviária de Jardim, Mato Grosso do Sul. Segundo a Polícia Militar, o suspeito aparentava estar embriagado no momento da abordagem e precisou ser contido com gás de pimenta.

No local, os policiais encontraram Kleber Sanchez Benitez sentado em um banco na parte externa do terminal. Durante a abordagem, o homem se recusou a fornecer os dados pessoais e passou a ofender os agentes com xingamentos. Em seguida, desferiu tapas e empurrões contra os policiais.

Diante da resistência, a guarnição utilizou gás de pimenta e, em seguida, algemou o suspeito, seguindo os protocolos de segurança. Kleber foi conduzido à 1ª Delegacia de Polícia Civil de Jardim, onde o caso foi registrado como desacato à autoridade, crime previsto no artigo 331 do Código Penal, com pena de seis meses a dois anos de detenção.

O caso segue sob investigação pela Polícia Civil, que apura se houve outros danos ou vítimas durante a ocorrência.

