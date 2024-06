Homem é preso por descumprir medida protetiva em Aquidauana

Viatura da DAM / Divulgação

Na tarde desta terça-feira, 11, a Polícia Civil de Aquidauana, através da Delegacia de Atendimento à Mulher, prendeu um homem de 38 anos por descumprimento de medida protetiva de urgência. Ele teria importunado sua ex-companheira várias vezes, mesmo após receber ordens para manter distância.

Segundo relatos, o homem foi até a casa da ex pedindo que ela voltasse e até a abordou na rua, insistindo para ser desbloqueado no WhatsApp. Até mesmo durante um evento na cidade, ele a seguiu e a interceptou no trânsito, colocando-a em situação de risco.

O suspeito foi levado à delegacia e sua prisão comunicada à justiça. Ele ficará à disposição das autoridades enquanto o caso é investigado. A Polícia Civil reitera seu compromisso em proteger a população de Aquidauana e continuará trabalhando para garantir a segurança e o bem-estar da comunidade sul-mato-grossense.