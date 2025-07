Homem é preso por dirigir embriagado e dormir ao volante em Jardim

Um homem de 26 anos foi preso em flagrante na manhã de domingo, dia 6, após ser encontrado dormindo ao volante de um veículo no meio da Avenida Onze de Dezembro, no bairro Vila Angélica, em Jardim. O caso foi registrado como condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada por influência de álcool.

De acordo com o Boletim de Ocorrência Policial Militar, a polícia foi acionada por moradores que alertaram sobre um Fiat Pálio Weekend parado no meio da via, com o motor ligado e o condutor aparentemente dormindo. Ao chegar ao local, os agentes encontraram Josielton Garais Rodrigues debruçado sobre o volante.

Teste do bafômetro revela índice alarmante

Ao ser acordado, Josielton admitiu ter consumido cerca de sete latas de cerveja. Ele concordou em realizar o teste de etilômetro, que apontou 0,88 mg/L de álcool no sangue – valor quase três vezes superior ao limite legal de 0,34 mg/L estabelecido pelo Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

Diante do resultado, o homem foi preso em flagrante e encaminhado à 1ª Delegacia de Polícia de Jardim para as providências cabíveis. O veículo permaneceu no local.

O motorista responderá pelo crime previsto no artigo 306 do CTB, que prevê detenção de seis meses a três anos, além de multa e suspensão do direito de dirigir.

