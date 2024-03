Homem é preso por espancar, arrastar esposa para matagal e estrupá-la

Polícia Civil

Depois de agredir e estuprar a esposa por ciúmes, homem foi preso em flagrante nesta sexta-feira (15), em Caarapó.

Conforme o Campo Grande News, a vítima foi agredida a socos e chutes e, ao ficar desacordada, foi arrastada para um matagal e violentada sexualmente. O fato ocorreu na madrugada de sexta e chegou ao conhecimento da equipe policial ao amanhecer, quando a vítima mandou áudios em tom de desespero para o número da delegacia.

À polícia, a mulher contou que, durante as agressões, com medo de morrer, fingiu ter desfalecido. Após o ato sexual, o autor fugiu e a deixou no local. Imediatamente, equipes das delegacias de Caarapó e Juti iniciaram trabalho investigativo, para apuração dos fatos, identificando o agressor. Ele foi localizado e preso por volta das 16h30.

O autor vai responder por estupro de vulnerável e lesão corporal praticada contra mulher, por razões da condição do sexo feminino, permanecendo preso à disposição da justiça.