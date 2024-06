Homem é preso por estelionato e corrupção de menor em Jardim

Produtos recuperados / Divulgação

A Polícia Civil, por intermédio da 1ª DP de Jardim, prendeu no sábado 8, em flagrante, um suspeito de estelionato e corrupção de menor. Após registro de ocorrência de estelionato, utilizando-se de pagamento através de falso Pix, uma equipe 1ª DP de Jardim identificou e prendeu um rapaz de 18 anos de idade, que se utilizava de um adolescente de 13 anos para receber as mercadorias adquiridas de maneira fraudulenta.

Ao perceber que diversos pagamentos via Pix do mesmo “cliente” não constavam na movimentação bancária da empresa, a vítima proprietário de uma farmácia na área central procurou a Polícia Civil para registrar o fato e pedir providências. Ontem, por volta das 11 horas, o mesmo indivíduo efetuou uma nova compra utilizando os mesmos meios fraudulentos.

Os policiais civis monitoraram o local da entrega, momento em que flagrou o adolescente recebendo as mercadorias do moto entregador. Ao ser questionado o menor afirmou ser o responsável apenas pelo recebimento indicando o nome do outro comparsa responsável por efetivar as compras.

Assim, através de técnicas investigativas foi possível identificar e localizar o autor, que assumiu os falsos pagamentos através de Pix. Ele foi preso em flagrante de delito e com ele foram apreendidos dezenas de produtos adquiridos de forma fraudulenta.

Ele foi conduzido para unidade policial, onde foi formalizada a prisão e deverá passar por audiência de custódia.

A Delegacia de Polícia Civil de Jardim reitera seu compromisso em combater todos os tipos de crimes e garantir a justiça para todos os cidadãos. Qualquer pessoa com informações sobre atividades criminosas pode realizar denúncias diretamente na delegacia.