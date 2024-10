Homem é preso por estupro de criança em Bodoquena

Polícia Civil de Bodoquena / Divulgação

A equipe da delegacia de Bodoquena, prendeu em flagrante um homem de 41 anos por ter praticado o crime estupro de vulnerável na execução de ato libidinoso diverso da conjunção carnal contra uma criança de 11 anos.

Segundo a Polícia Civil, a denuncia relata que, no último domingo, 6, a mãe da vítima que era amiga do autor, foi à casa do suspeito e ele aproveitou de um momento em que a mãe da vítima foi ao banheiro, para agarrar, beijar e passar a mão nas partes íntimas da criança.

A vítima correu para rua e pediu socorro ao um vizinho que acionou a equipe da Polícia Civil. O autor foi conduzido à delegacia e preso em flagrante.

Serviço – A Delegacia de Polícia Civil de Bodoquena reafirma a importância da participação da comunidade no combate ao crime, motivo pelo qual reforça que as denúncias anônimas poderão ser feitas por meio do Whatsapp (67) 99235-6544.