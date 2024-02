Homem é preso por estupro de jovem de 21 anos em MS

Homem tem mais de 20 passagens / Polícia Civil

Um homem, de 31 anos, foi preso na quinta-feira , 1, por estupro uma jovem de 21 anos. Os fatos teriam ocorrido no último sábado, 2, em uma cidade de Mato Grosso do Sul.

Segundo a Polícia Civil, o homem desconhecido teria entrado na casa da vítima, armado com um revólver e, com grave ameaça, teria a abusado sexualmente.

Em ação conjunta, as Polícias Civil e Militar identificaram o possível autor, com sendo um homem, que havia chegado a pouco tempo no local dos fatos e estava evadido do sistema prisional, após romper a tornozeleira eletrônica.

A autoridade policial representou pela prisão preventiva do indivíduo, que, após manifestação favorável do Ministério Público, foi deferida pelo Poder Judiciário. Com o mandado de prisão, os investigadores saíram em busca para dar o devido cumprimento à ordem judicial, porém, receberam informações de que o autor poderia ter se escondido em outra cidade da região.

“Sendo assim, foram feitas diligências nas nas cidades de Naviraí, Itaquiraí e Eldorado, com apoio dos policiais locais. O homem foi localizado já no período noturno, em Itaquiraí, sendo preso e encaminhado para o município onde se deram os fatos”.

Durante o interrogatório, ele confessou parcialmente os fatos, isso porque, em sua defesa, alegou ter praticado os atos com o consentimento da vítima. Em relação à arma de fogo, disse que a perdeu durante a fuga. Ele permanecerá preso e ficará à disposição da justiça.