Homem é preso por estupro e armazenamento de pornografia infanto-juvenil

Prisão em Campo Grande / Foto: Divulgação

Um homem de 35 anos foi preso na terça-feira, 19, em campo Grande, por estupro de vulnerável de familiares. O investigado ainda produzia, armazenava e compartilhava pornografia infanto-juvenil das vítimas.

Segundo A Depca (Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente), uma das vítimas teve laudo pericial concluído pelo IMOL, que constatou a materialidade do estupro. Diante desses indícios, a Autoridade Policial representou pela busca e apreensão, bem como, autorização de acesso aos dados telemáticos, que foram autorizados e resultaram na apreensão de aparelho celular, onde foram encontradas imagens envolvendo pornografia infanto-juvenil.

As vítimas narraram detalhes dos abusos sofridos, inclusive das imagens produzidas pelo autor, o que possibilitou a identificação dos vídeos, permitindo, assim, o indiciamento do homem também pelo crime de produzir material pornográfico envolvendo crianças e adolescentes. A equipe da Depca encontrou ainda elementos de informação que permitem inferir que o homem produzia esses vídeos com a intenção de compartilhamento, incorrendo também no crime de divulgar tal conteúdo.

O autor foi preso em flagrante pelo crime de armazenar conteúdo de pornografia infanto-juvenil e ainda responderá por mais três crimes: de estupro de vulnerável, produção de pornografia infanto-juvenil e compartilhamento desse conteúdo.