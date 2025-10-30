Acessibilidade

30 de Outubro de 2025 • 17:09

Polícia

Homem é preso por furtar pizzaria e celular em Aquidauana

Suspeito de 41 anos confessou os crimes após ser localizado pela Polícia Civil

Redação

Publicado em 30/10/2025 às 16:35

A-

A+

Caso foi registrado na delegacia de Aquidauana / O Pantaneiro, Arquivo

A Polícia Civil de Aquidauana prendeu nesta quarta-feira (29) um homem de 41 anos suspeito de praticar três furtos na cidade. Segundo a investigação, ele invadiu uma pizzaria no bairro Alto nos dias 27 e 29 de outubro, de onde levou dinheiro, moedas e alimentos, após entrar pelo telhado.

Imagens de câmeras de segurança ajudaram os investigadores da 1ª Delegacia de Polícia a identificar o autor. O suspeito foi localizado na casa da mãe, onde confessou os crimes.

Durante a prisão, os policiais encontraram com ele um celular furtado em setembro, quando uma vítima teve o aparelho levado de casa. O telefone foi recuperado e será devolvido ao dono.

O homem foi autuado em flagrante e segue à disposição da Justiça.

Educação

Câmara de Campo Grande aprova doação de terreno para segundo campus do IFMS

Novo campus será instalado na região BandeiraAnhanduizinho e ampliará a oferta de ensino técnico e superior na Capital

Geral

Prefeito de Nioaque recebe Título de Cidadão Sul-Mato-Grossense

Reconhecimento foi concedido pela Assembleia Legislativa a 134 personalidades que contribuíram para o desenvolvimento do Estado

