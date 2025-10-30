Homem é preso por furtar pizzaria e celular em Aquidauana

Suspeito de 41 anos confessou os crimes após ser localizado pela Polícia Civil
Caso foi registrado na delegacia de Aquidauana / O Pantaneiro, Arquivo
A Polícia Civil de Aquidauana prendeu nesta quarta-feira (29) um homem de 41 anos suspeito de praticar três furtos na cidade. Segundo a investigação, ele invadiu uma pizzaria no bairro Alto nos dias 27 e 29 de outubro, de onde levou dinheiro, moedas e alimentos, após entrar pelo telhado.
Imagens de câmeras de segurança ajudaram os investigadores da 1ª Delegacia de Polícia a identificar o autor. O suspeito foi localizado na casa da mãe, onde confessou os crimes.
Durante a prisão, os policiais encontraram com ele um celular furtado em setembro, quando uma vítima teve o aparelho levado de casa. O telefone foi recuperado e será devolvido ao dono.
O homem foi autuado em flagrante e segue à disposição da Justiça.
Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!
Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!
Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:
Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:
Instagram - @jornalopantaneiro
O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!
Polícia
Droga é encontrada em pacotes dos Correios durante operação no MS
Polícia apreende 8 kg de droga em ônibus interestadual em Miranda
Droga é apreendida em presídio de Dois Irmãos do Buriti
Educação
Novo campus será instalado na região BandeiraAnhanduizinho e ampliará a oferta de ensino técnico e superior na Capital
Geral
Reconhecimento foi concedido pela Assembleia Legislativa a 134 personalidades que contribuíram para o desenvolvimento do Estado
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS