Homem é preso por furto de bomba d'água e porte ilegal de arma em Santa Rita

Objeto recuperado e arma apreendida / Divulgação

Na manhã desta segunda-feira (30), policiais civis da Delegacia de Santa Rita do Pardo recuperaram uma bomba d’água que havia sido furtada de uma propriedade rural e identificaram os autores do crime. Durante a operação, um dos suspeitos foi preso em flagrante por porte ilegal de arma de fogo.

O furto ocorreu entre a noite de sexta-feira (27) e a madrugada de sábado (28). O proprietário do equipamento registrou a ocorrência no sábado pela manhã. Com base em áudios enviados pela vítima, a polícia conseguiu identificar a participação de dois indivíduos, um dos quais tentou ocultar o objeto furtado.

Durante as diligências, o segundo suspeito foi localizado e, ao ser interrogado, levou os policiais até uma área de pasto onde a bomba d’água estava escondida. Em seguida, o rapaz foi abordado em frente à casa de sua mãe, onde confessou a posse de uma arma de fogo e munições, resultando em sua prisão.

A bomba d’água foi recuperada e ambos os suspeitos estão sendo investigados pelo furto. Ele permanece detido à disposição da Justiça, enquanto a polícia continua as investigações para esclarecer todos os detalhes do caso.