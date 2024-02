Homem é preso por furto de celular em Jardim

CP3 - PMMS

Um homem de 27 anos foi preso na última quarta-feira, 7, por furtar um celular em Jardim.



Segundo informações do registro policial, durante realização de policiamento, guarnição de serviço da Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de furto.



Chegando ao local indicado, a guarnição entrou em contato com a vítima, a qual relatou que havia emprestado seu aparelho celular para o seu filho, este ao deslocar para a casa de um amigo, com o fito de ingerirem bebida alcoólica. Seu filho alega que em determinado momento sentiu falta do aparelho e que seu amigo disse não saber de nada.



Os militares foram até a casa indicada e entraram em contato com a moradora, ela afirmou ter visto o suspeito guardando algo nos fundos da residência. A guarnição solicitou autorização para entrar ao imóvel e averiguar, quando localizou o aparelho celular escondido embaixo de um vaso sanitário desativado.



Diante dos fatos, o homem recebeu voz de prisão e juntamente com o celular recuperado, foi apresentado na Delegacia de Polícia Civil de Jardim, para as providências cabíveis.