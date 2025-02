Homem é preso por furto em residência de Corumbá

Itens recuperados / Polícia Civil

A Delegacia de Polícia Civil de Corumbá, em ação conjunta com a Polícia Penal, identificou e indiciou o autor de um furto de uma residência localizada na Avenida Rio Branco, na tarde de quarta-feira, 26. A operação foi realizada na manhã desta quinta-feira, 27, e resultou na recuperação dos objetos subtraídos.

A investigação iniciou com a análise das imagens de câmeras de segurança instaladas no local do crime. Com o auxílio de técnicas de inteligência, os policiais conseguiram localizar o suspeito em sua residência no bairro Guanã. Confrontado com as imagens, o indivíduo confessou o furto e colaborou com a equipe, indicando o local onde os itens furtados estavam escondidos.

Durante a ação, foram recuperados um notebook, dois smartphones, um HD externo, a bolsa do notebook e um fone de ouvido. O autor do furto foi conduzido à delegacia, onde prestará esclarecimentos e responderá criminalmente pelo ato.

A Polícia Civil destaca a importância da colaboração da população no combate à criminalidade. Denúncias podem ser feitas de forma anônima pelo telefone 3234-7111.

