Homem preso por assassinato em Anastácio já respondia por tentativa de homicídio

Renilson Vilhalva Rodrigues, de 39 anos, foi morto no Bairro Cristo Rei / Reprodução/Arquivo Pessoal

Homem de 20 anos foi preso nesta quinta-feira (8), em Anastácio, pelo assassinato de Renilson Vilhalva Rodrigues, de 39 anos, ocorrido na noite de quarta-feira (6). O crime, registrado no bairro Cristo Rei, foi cometido com golpes de pedra e barra de ferro contra a cabeça da vítima. O individuo estava em liberdade, respondendo a uma tentativa de homicídio de outro homem, de 56 anos, que havia ocorrido em junho.

O primeiro caso aconteceu em 30 de junho, quando o acusado atacou um homem com uma machadinha, deixando-o em estado grave na rua. A vítima, que ficou em coma, foi encontrada após uma discussão envolvendo um casal e uma suposta tentativa de abuso. O indivíduo e outros envolvidos foram presos pela Polícia Civil em julho, mas ele foi liberado em agosto para responder ao processo em liberdade.



Entenda:

Na noite de quarta-feira (6), um homem foi filmado por moradores da região enquanto atacava Renilson. O suspeito fugiu logo após o crime, mas foi localizado e preso na manhã seguinte. Ele prestou depoimento na delegacia de Anastácio, enquanto as autoridades continuam investigando as causas do homicídio.