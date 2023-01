Homem é preso por importunação sexual no trabalho

Mulher ficou com lesão / Divulgação

Um homem de 32 anos foi preso em flagrante por importunação sexual, após investidas contra uma colega de trabalho de 18 anos de idade, em Dourados.

Segundo o TopMídia, a prisão foi feita por uma equipe da DAM (Delegacia de Atendimento à Mulher), de Dourados, na última sexta-feira (27).

Conforme relato da vítima, o autor dos fatos já apresentava comportamento inadequado há alguns meses, “cantando-a” constantemente, o que ocorria também com outras mulheres no ambiente laboral.

No entanto, na sexta-feira, o homem não se limitou às investidas, e passou a importunar a vítima sexualmente. Além de carícias nos membros, tentativa de beijos e lambidas no pescoço, ele teria dado um “chupão” no pescoço da vítima, sem o consentimento dela, deixando marcas.

A falta de consentimento da vítima ficou evidenciada nas mensagens trocadas entre ela e o autor em um aplicativo, na qual ele confessa não ter havido permissão para este tipo de conduta e pedindo desculpas em seguida.

Assim, uma equipe da DAM/Dourados foi até o local onde o autor ainda estava trabalhando, e realizou a prisão em flagrante por importunação sexual.