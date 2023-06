Homem é preso por lesão corporal, ameaça, dano e posse ilegal de arma de fogo, em Três Lagoas

Na manhã desta sexta-feira,23, agentes da DAM (Delegacia de Atendimento à Mulher) de Três Lagoas/MS prenderam em flagrante um homem, de 34 anos de idade, após este agredir sua companheira mediante enforcamento, danificar o aparelho celular dela e ameaçá-la. Com o autor ainda foi apreendido um um revólver calibre .38, além de nove munições.

As violações à vitima iniciaram-se na madrugada de ontem, estendendo-se até o período matutino. Assim que o autor foi trabalhar, a vítima compareceu na Delegacia e apresentou um cofre pertencente ao seu companheiro. No interior dele, foi encontrado o revólver e as munições, assim como diversos documentos pertencentes ao autor.

Na ocasião, a vítima relatou as agressões por esganadura, o dano ao seu celular e as ameaças. Foi apurado também que a arma não estava registrada no nome do seu companheiro, mas de terceira pessoa.

Diante disso, o autor foi preso em flagrante e encaminhado para a DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário), de Três Lagoas, onde irá aguardar a audiência de custódia. Caso condenado, poderá receber uma pena de prisão de até 10 anos.

A DAM de Três Lagoas solicita a colaboração e apoio de toda população trêslagoense, com informações sobre a prática de crimes contra mulheres e localização de indivíduos foragidos da Justiça. O sigilo e anonimato são assegurados.