Suspeito é preso por lesão corporal em Aquidauana

Viatura da Polícia Militar / Divulgação

O sábado (27) foi movimentado para a Polícia Militar em Aquidauana, com três ocorrências que resultaram em prisões e na apreensão de um adolescente. Os registros envolveram lesão corporal, porte de droga e veículo com sinais adulterados.

No Bairro São Francisco, um homem de 27 anos foi detido após ser acusado de agredir outro homem durante um desentendimento. A vítima apresentou lesões e o caso foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil.

Ainda no mesmo dia, durante rondas no município, os policiais apreenderam um adolescente de 17 anos que portava porções de substância análoga à maconha. O jovem foi conduzido à delegacia para as providências cabíveis.

Outra ocorrência foi registrada no Bairro Alto, onde um homem de 30 anos foi preso por pilotar uma motocicleta com sinais identificadores adulterados. O veículo foi apreendido e levado junto com o suspeito para a Delegacia de Polícia Civil.

