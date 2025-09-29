Suspeito é preso por lesão corporal em Aquidauana

Polícia Militar registrou casos de lesão corporal, droga e veículo adulterado
Viatura da Polícia Militar / Divulgação
O sábado (27) foi movimentado para a Polícia Militar em Aquidauana, com três ocorrências que resultaram em prisões e na apreensão de um adolescente. Os registros envolveram lesão corporal, porte de droga e veículo com sinais adulterados.
No Bairro São Francisco, um homem de 27 anos foi detido após ser acusado de agredir outro homem durante um desentendimento. A vítima apresentou lesões e o caso foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil.
Ainda no mesmo dia, durante rondas no município, os policiais apreenderam um adolescente de 17 anos que portava porções de substância análoga à maconha. O jovem foi conduzido à delegacia para as providências cabíveis.
Outra ocorrência foi registrada no Bairro Alto, onde um homem de 30 anos foi preso por pilotar uma motocicleta com sinais identificadores adulterados. O veículo foi apreendido e levado junto com o suspeito para a Delegacia de Polícia Civil.
