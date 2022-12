Homem é preso por maus-tratos contra a mãe idosa

Homem é preso após a ameaçar idosa. / Divulgação

Homem, de 60 anos, acabou preso em flagrante e indiciado pelos crimes de maus-tratos, cárcere privado e apropriação de bens e valores de pessoa idosa.

A vítima é a mãe dele, de 80 anos. O caso foi denunciado pela filha da idosa, depois de ser alertada sobre a situação.

Conforme informações do site Diário Corumbaense, o delegado plantonista, Fillipe Araujo Izidio Pereira, informou que a prisão do autor, aconteceu na terça-feira e a idosa confirmou que sofria maus-tratos.

"Foi a filha que comunicou à Polícia, depois de ficar sabendo o que estava acontecendo e a gravidade do caso. Fomos até a residência para verificar se a denúncia procedia. A casa estava fechada, mas o filho nos recebeu e permitiu a entrada. Encontramos a idosa numa cadeira de rodas, bastante suada e para que ela não se sentisse constrangida, pedimos para o suspeito que a deixasse a sós conosco. Ele não quis num primeiro momento, mas insisti para ele ir para outro cômodo da casa. Depois que ele se afastou, a idosa começou a chorar, contou que ele já havia dado chutes nela e que vinha sendo maltratada, dizendo que queria voltar para Campo Grande, onde ela tem outras filhas. Neste momento, demos voz de prisão ao autor", explicou Filipe Izidio.

Em depoimento, a idosa contou como o filho a tratava.

Ainda segundo o site, uma testemunha confirmou os maus-tratos e relatou que o filho deixava facas por toda a casa, demostrando comportamento agressivo sempre. Também disse que o acusado não deixava a mãe ter contato com ninguém, chegando a tirar a bateria do celular dela, para que não falasse com os outros filhos.

A idosa ficou sob responsabilidade de uma filha que a levou para Campo Grande. O homem permanece preso, aguardando audiência de custódia.

Pelos crimes de cárcere privado se a vítima é ascendente ou maior de 60 anos, a pena prevista é de reclusão de 2 a 5 anos; maus-tratos, 2 meses a 1 ano e apropriação de bem ou valores de pessoa idosa de 1 a 4 anos de prisão.