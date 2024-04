Homem é preso por onda de furtos em comércios de Jardim

Divulgação

Homem de 46 anos foi preso acusado de ser o autor de uma onda de furtos no município de Jardim. A prisão ocorreu no domingo (14), pela equipe da Seção de Investigações Gerais (SIG) da 1ª Delegacia de Polícia Civil de Jardim.

Com apoio do Núcleo Regional de Inteligência (NRI ), durante investigação para esclarecer uma onda de furtos recentes ocorridos no município, conseguiu identificar o autor, de 46 anos de idade. Ele irá responder por vários furtos qualificados com destruição de obstáculo.

Ele foi preso em flagrante e com o auxílio das imagens das câmeras de segurança do comércio, pois possível verificar que se tratava da mesma pessoa. Na delegacia, o homem assumiu ser o autor de quatro furtos ocorridos na cidade.

Ele foi ouvido e indiciado nos procedimentos, sendo em seguida encaminhado ao presídio local, onde permanece à disposição da justiça.