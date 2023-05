Homem é preso por porte ilegal e disparo de arma de fogo em Anastácio

Arma e munições apreendidas / Foto: Divulgação

Um homem de 32 anos foi preso na madrugada desta terça-feira, 2, após disparar a arma em via pública, na entrada do bairro Cristo Rei, em Anastácio. A equipe do 7º Batalhão de Polícia Militar flagrou o crime e apreendeu a arma.

Por volta das 1h15, durante o patrulhamento preventivo e ostensivo nas proximidades do Parque dos Ypês, a equipe policial escutou um disparo de arma de fogo vindo da entrada do Bairro Cristo Rei. Os militares deslocaram para averiguar a situação e encontraram uma caminhonete parada no acostamento com três pessoas dentro, um homem e duas mulheres.

Ao descer do veículo, o condutor, como forma de ludibriar os militares, jogou a arma de fogo e duas munições deflagradas no mato próximo da caminhonete. Os militares flagraram a ação, apreendendo a arma sem documentos de porte ou posse.

O autor foi detido e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para que fossem tomadas as providências.