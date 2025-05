Homem é preso por posse ilegal de armas e munições em Dourados

Divulgação Polícia Civil

Um homem de 49 anos foi preso na manhã da última sexta-feira (23) em Dourados, no bairro Jardim Água Boa, por posse irregular de armas de fogo e munições. A ação foi realizada pela Delegacia de Repressão aos Crimes de Fronteira (Defron), após uma denúncia anônima que apontava a possível comercialização ilegal de armamentos no local.

Com base nas informações recebidas, a equipe iniciou diligências e conseguiu identificar o suspeito. Por volta das 10h, os policiais abordaram o homem no momento em que ele retornava para casa. Com autorização por escrito, foi realizada uma busca no imóvel.

Durante a vistoria, os agentes apreenderam um revólver calibre .38 desmontado, duas garruchas possivelmente de calibre .22, dezoito munições de calibre .38, uma de calibre .32, trinta e seis de calibre .22, duas armas de ar comprimido e várias peças relacionadas a armamentos.

Também foram encontrados veículos, motores em manutenção e peças automotivas espalhadas pela calçada e em uma área de preservação ambiental em frente à residência.

O detido se identificou como mecânico e afirmou que costuma receber ferramentas, veículos com documentação irregular e até armas como forma de pagamento em negociações comerciais. Todo o material foi recolhido e levado para a sede da Defron.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @jornalopantaneiro

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!