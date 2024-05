Homem é preso por posse irregular de arma em Bela Vista

Arma e munições apreendidas / Divulgação

Na noite da última quarta-feira, 8, por volta das 20h, a Radiopatrulha de Bela Vista realizou a prisão de um homem por posse irregular de arma de fogo. A ação ocorreu durante o cumprimento da Operação COSUD, em uma abordagem a um veículo na região da MS-472, próximo à Apaporé.

Durante o policiamento ostensivo e preventivo na área, a guarnição interceptou um veículo que trafegava pela estrada mencionada. Durante a abordagem, foi encontrado com o ocupante do veículo um revólver Taurus, calibre .38, contendo 17 munições envolvidas em saco plástico, guardadas dentro de um dos bolsos da calça do indivíduo.

O homem, de 36 anos, afirmou ser o proprietário do material, no entanto, não possuía a documentação legal necessária para portar a arma de fogo.

Diante da situação, o suspeito foi detido em flagrante e conduzido, juntamente com a arma de fogo e as munições apreendidas, à Delegacia de Polícia Civil de Bela Vista, onde foram tomadas as medidas cabíveis. A ação faz parte do trabalho contínuo das forças de segurança para coibir o porte ilegal de armas na região.