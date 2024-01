Homem é preso por receptação em Jardim

Caixa de som furtada foi recuperada / Divulgação

Um homem de 41 anos foi preso por receptação de uma caixa de som, na última quarta-feira (24), por volta das 09h55. A prisão aconteceu em Jardim.

Segundo informações do boletim de ocorrência, um furto ocorreu na data anterior e a equipe da Radiopatrulha de Jardim realizava rondas e diligências em busca de encontrar o autor e os objetos furtados.

Quando em uma determinada rua, a equipe avistou uma caixa de som com as mesmas características da que havia sido furtada, na frente de uma residência.

No local, um homem se apresentou como proprietário do aparelho de som, contudo, alegou que um outro homem deixou a caixa para conserto, disse ainda que não o conhecia e não conseguiu comprovar a origem do aparelho de som.

A vítima do furto confirmou que aquela era sua caixa de som.

O autor recebeu voz de prisão e juntamente com o objeto recuperado, foi apresentado na Delegacia de Polícia Civil de Jardim.