Homem é preso por roubo de celular na Vila Paraíso

Celular será devolvido para vítima / Divulgação

Um homem de 35 anos foi preso nesta terça-feira, 28, suspeito de invadir, ameaçar e roubar o celular de uma moradora na Vila Paraíso, em Aquidauana, no último domingo, 26.

Conforme o registro da ocorrência, a vítima foi surpreendida na quitinete onde mora, por um homem armado com uma faca, que exigiu seu telefone celular. O agressor entrou na residência bastante alterado, encostou a faca no abdômen da vítima e exigiu o aparelho.

A vítima tentou argumentar com o autor, mas o homem tomou o objeto, um LG modelo K11, de cor preta, e fugiu de bicicleta. Com as características descritas pela vítima, foi possível identificar o autor do furto, morador da cidade de Anastácio.

Ele confessou o crime, relatando que estava sob efeito de drogas durante o crime e que não conhecia a vítima. Ele afirmou ter utilizado um pedaço de madeira para simular a arma durante a ação.

O rapaz ainda mencionou ainda que vendeu o telefone celular por R$ 9 para uma pessoa que conhecia apenas pela alcunha, próximo ao cemitério de Aquidauana, utilizando o dinheiro para adquirir substâncias entorpecentes.

As investigações continuaram e hoje uma equipe de investigadores da 1ª Delegacia de Aquidauana conseguiu identificar o receptador, um homem de 49 anos, morador de Aquidauana. Apesar de negar os fatos, alegando que teria ficado com o objeto em garantia a um empréstimo de R$ 9, o telefone celular foi apreendido e será restituído à vítima.

O homem foi indiciado pela prática do crime de roubo, descrito no artigo 157 do Código Penal, enquanto o outro foi indiciado pela prática do crime de receptação, descrito no artigo 180 do Código Penal. Outras providências de Polícia Judiciária serão adotadas no decorrer da instrução do Inquérito Policial, já instaurado.