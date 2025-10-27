Homem é preso por sequestro e extorsão em Campo Grande

Suspeito portava armas e celulares usados no crime
Equipe do GARRAS / PCMS
A Delegacia Especializada de Repressão a Roubos a Bancos, Assaltos e Sequestros (Garras), prendeu em flagrante, na tarde de sábado (25), um homem de 34 anos suspeito de extorsão mediante sequestro. A operação também resultou na apreensão de armas de fogo, celulares e um veículo supostamente utilizado na ação criminosa.
Segundo informações da Polícia Civil, a ocorrência teve início após a denúncia do sequestro de uma mulher de 25 anos, esposa de um homem da mesma idade. Diante da gravidade da situação e do risco à vida da vítima, as equipes do Garras iniciaram uma operação imediata para localizar o cativeiro e identificar os envolvidos.
Durante as buscas, a mulher foi resgatada no bairro Moreninhas, em Campo Grande. Ela relatou aos policiais ter sofrido violência física e psicológica, incluindo ameaças de mutilação, coronhadas, chutes e intimidações de morte. O companheiro também foi ameaçado pelos criminosos, que exigiam o pagamento de um resgate — valor que não chegou a ser entregue.
Com base nos relatos das vítimas, os investigadores conseguiram localizar o suspeito, que estava em posse de um dos celulares utilizados para realizar as ameaças e cobrar o resgate. A residência usada como cativeiro foi identificada, isolada e periciada.
Embora um dos autores tenha sido preso em flagrante, as investigações continuam para identificar e capturar os demais envolvidos, incluindo um homem que seria integrante de uma facção criminosa e que estaria foragido da Justiça.
O preso foi autuado pelos crimes de extorsão mediante sequestro, posse de arma de fogo de uso restrito e ameaça, e segue à disposição da Justiça.
A ação contou com o apoio da Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (DEPCA).
