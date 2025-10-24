Acessibilidade

24 de Outubro de 2025 • 21:20

Polícia

Homem é preso por tentar atropelar policial de MS e manter mulher em cárcere

Suspeito também responderá por tráfico e tortura

Redação

Publicado em 24/10/2025 às 16:11

As penas somadas podem ultrapassar 25 anos de reclusão / PCMS

Um homem foi preso em Bataguassu nesta quinta-feira (23) por tentar atropelar um policial civil durante uma fuga e por manter uma mulher em situação análoga à escravidão.

Segundo a Polícia Civil, o crime ocorreu há cerca de duas semanas, quando o suspeito jogou o carro contra um policial. Mesmo após os agentes atirarem nos pneus, ele conseguiu escapar e abandonou o veículo logo depois.

As investigações revelaram que o carro havia sido tomado de um usuário de drogas por causa de uma dívida com um traficante. Após o pedido de prisão preventiva ser autorizado pela Justiça, o homem foi localizado e detido.

No imóvel onde ele estava escondido, os policiais apreenderam cinco tabletes e uma porção de maconha, somando cerca de cinco quilos. No local também foi encontrada uma mulher que era mantida sob ameaças e obrigada a guardar drogas.

A vítima contou que foi torturada, forçada a usar crack e a fazer tarefas domésticas sem receber nada. A companheira do suspeito também foi presa por envolvimento nos crimes.

O homem vai responder por tentativa de homicídio, tráfico de drogas, associação para o tráfico, tortura e perseguição. As penas podem ultrapassar 25 anos de prisão.

