Homem é preso por torturar e passar fezes no rosto da ex

Ele foi indiciado por tortura e descumprimento de medidas protetivas de urgência / Divulgação Polícia Civil

Um homem de 25 anos foi preso por suspeita de torturar a ex-companheira.

O caso aconteceu em Mundo Novo, no domingo (19), quando ele foi até a casa da vítima e pulou o muro, mas a prisão foi realizada ontem (24).

O suspeito já tem diversas passagens por violência doméstica e tráfico de drogas. No domingo, ele já estava impedido de se aproximar da vítima, mas foi até a casa da ex e pulou o muro.

De acordo com o portal TV Sobrinho, o homem passou então a ameaçá-la com uma faca e a agrediu com socos e chutes, depois a arrastou pelos cabelos e a queimou com cigarro, em seguida, passou fezes no rosto e cabelo da mulher.

A vítima procurou a Polícia Civil e foi encaminhada para exame de corpo de delito.

Após isso, foi pedida a prisão do suspeito, que foi deferida na segunda-feira, ocasião em que os investigadores deram início às buscas pelo acusado, que acabou preso na manhã de ontem.

Ele foi indiciado por tortura e descumprimento de medidas protetivas de urgência com penas que podem chegar a dez anos de prisão e foi levado para a Delegacia de Polícia Civil de Mundo Novo.