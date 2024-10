Homem é preso por tráfico de drogas em Dois Irmãos do Buriti

Polícia Civil de Dois Irmãos do Buriti / Divulgação

A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Polícia de Dois Irmãos do Buriti, deu cumprimento ao mandado de prisão de um homem na manhã desta quarta-feira, 23, por tráfico de drogas.

O Setor de Investigação recebeu a informação que um indivíduo com mandado de prisão em aberto estava na cidade de Dois Irmãos do Buriti. Com as informações recebidas, o Setor de Investigações deslocou-se pela cidade atrás do indivíduo, após algumas rondas o indivíduo foi encontrado.



Dessa forma, a Polícia Civil reforça o seu compromisso em combater crimes dessa natureza, como forma de trazer mais tranquilidade para toda a sociedade.