Homem é preso por tráfico de drogas no Bairro Arara Azul em Aquidauana

Na noite desta quinta-feira (1º), a Força Tática do 7º Batalhão de Polícia Militar prendeu um homem por tráfico de drogas no Bairro Arara Azul, em Aquidauana. Durante patrulhamento de rotina, os policiais abordaram um suspeito que tentou se livrar de um tablete de substância análoga à maconha ao avistar a viatura.

Com ele, foram apreendidas aproximadamente 849 gramas da droga, além de seis porções fracionadas, uma faca com resquícios do entorpecente, um celular e uma balança de precisão. Segundo a Polícia Militar, o homem relatou que faria a entrega da droga para uma pessoa desconhecida.

Diante dos fatos, o suspeito foi preso e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos cabíveis. O caso foi registrado como tráfico de drogas e associação para o tráfico.

