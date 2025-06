Homem é preso por tráfico de drogas no bairro São Francisco

Itens apreendidos na operação / PMMS

Na tarde de sábado (15), a Força Tática do 7º Batalhão de Polícia Militar prendeu um homem de 34 anos por tráfico de drogas em Aquidauana. A ação ocorreu por volta das 18h, nas proximidades do Hospital Funrural, no bairro São Francisco. O suspeito foi flagrado com duas porções de pasta base de cocaína.

Durante a abordagem e buscas, os policiais encontraram mais entorpecentes escondidos no filtro de ar de um veículo modelo Gol. Foram apreendidas 14,7 gramas de pasta base, 47 gramas de substância análoga à maconha, uma balança de precisão, uma motocicleta supostamente usada no tráfico e uma cédula de R$ 20.

Todo o material foi apresentado como instrumento do crime. O suspeito foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Aquidauana, onde permanece à disposição da Justiça. A polícia investiga se o homem fazia parte de uma rede de distribuição de entorpecentes na região.

