Homem é preso por tráfico de drogas no Jardim Aeroporto

A Seção de Investigações Gerais da 1ª Delegacia de Polícia de Aquidauana se deslocou até o Bairro Jardim Aeroporto, no período da tarde desta quinta-feira, 21/09/2023, com a finalidade de dar cumprimento à Mandado de Busca e Apreensão Domiciliar na residência de F.D.S.

Também foi cumprido, com o apoio da Seção de Investigações Gerais da Delegacia de Polícia de Anastácio, Mandado de Busca e Apreensão no estabelecimento comercial de propriedade de F.D.S., qual seja, uma borracharia, no Bairro Jardim Exposição, no entanto, no local, nada de ilícito foi encontrado.

Na residência do suspeito, foi encontrado 01 (um) porção de sustância vegetal esverdeada, pesando aproximadamente 31 g (trinta e um gramas); 01 (um) rolo de plástico filme, comumente utilizado para embalar substâncias entorpecentes; R$ 170,00 (cento e setenta reais) em espécie, em cédulas nacional; e 01 (um) canivete.

Em entrevista preliminar, F.D.S. relatou que a substância entorpecente era de sua propriedade e alegou que a mesma se destinava para seu consumo pessoal. Salienta-se que o suspeito já foi preso e condenado pela prática do crime de Tráfico de Drogas, descrito no artigo 33, da Lei 11.343/2006, estando em liberdade condicional.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão para o suspeito F.D.S., sendo o mesmo encaminhado para a 1ª Delegacia de Polícia de Aquidauana, onde foi lavrado Auto de Prisão em Flagrante Delito. O suspeito permanecerá à disposição da justiça e a Polícia Civil continuará a servir e proteger a sociedade sul-mato-gros