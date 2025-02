Homem é preso por tráfico e associação criminosa em Nova Alvorada do Sul

Itens apreendidos / Polícia Civil

A polícia Civil divulgou neste domingo, 23, a prisão de um homem por tráfico de drogas e associação criminosa em Nova Alvorada do Sul. Foram apreendidas porções de drogas, uma balança de precisão e uma arma de fogo com munições.

Segundo a polícia, a boca de fumo era monitorada, que flagraram um usuário de drogas saindo do local. Foi feita a abordagem e com este indivíduo foi encontrada uma pequena quantidade de cocaína. Ele então confirmou ter adquirido a substância no endereço investigado.

Com base nas evidências, os policiais entraram na casa e localizaram mais entorpecentes escondidos. O responsável pelo ponto confessou estar vendendo drogas a mando de um detento, que, mesmo preso, coordenava o tráfico na região por meio de celulares dentro da penitenciária.

Dando continuidade às diligências, a equipe policial seguiu até outro endereço, onde encontraram mais drogas, uma balança de precisão e uma arma de fogo com munições.