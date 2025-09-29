Acessibilidade

29 de Setembro de 2025 • 18:11

Polícia

Homem é preso por violência doméstica em Miranda

Mulher sofreu agressões após discussão e caso foi registrado na delegacia

Redação

Publicado em 29/09/2025 às 16:30

Delegacia da Polícia Civil de Miranda / PCMS

Na noite do último sábado, 27, policiais do 7º BPM foram acionados para atender uma ocorrência de violência doméstica em Miranda.

Segundo relato, uma mulher de 42 anos foi agredida pelo companheiro, de 45 anos, após uma discussão. A vítima apresentava escoriações leves.

O homem foi preso e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, onde o caso foi registrado.

Ameaças

No domingo, 28, a PM foi acionada para atender a um caso de violência doméstica na cidade. Uma mulher de 36 anos relatou ter sido ameaçada pelo ex-companheiro, de 38 anos.

O homem não foi localizado e a ocorrência foi registrada na Delegacia de Polícia Civil

Solicite ajuda

A Central de Atendimento à Mulher – Ligue 180 é um serviço de utilidade pública essencial para o enfrentamento à violência contra as mulheres. A ligação é gratuita e o serviço funciona 24 horas por dia, todos os dias da semana. O Ligue 180 presta os seguintes atendimentos:

  • orientação sobre leis, direitos das mulheres e serviços da rede de atendimento (Casa da Mulher Brasileira, Centros de Referências, Delegacias de Atendimento à Mulher (Deam), Defensorias Públicas, Núcleos Integrados de Atendimento às Mulheres, entre outros.;
  • informações sobre a localidade dos serviços especializados da rede de atendimento;
  • registro e encaminhamento de denúncias aos órgãos competentes;
  • registro de reclamações e elogios sobre os atendimentos prestados pelos serviços da rede de atendimento.

É possível fazer a ligação de qualquer lugar do Brasil ou acionar o canal via chat no Whatsapp (61) 9610-0180. Em casos de emergência, deve ser acionada a Polícia Militar, por meio do 190.

Esporte

Jovens indígenas de Miranda conquistam título invicto em torneio estadual de futebol

Os atletas representam as Terras Indígenas Cachoeirinha, Passarinho e Moreira

Saúde

Aquidauana inicia capacitação em saúde mental para profissionais da rede básica

A expectativa é que a capacitação fortaleça o acolhimento e a atenção em saúde mental

