Homem é preso por violência doméstica em Miranda

Mulher sofreu agressões após discussão e caso foi registrado na delegacia
Delegacia da Polícia Civil de Miranda / PCMS
Na noite do último sábado, 27, policiais do 7º BPM foram acionados para atender uma ocorrência de violência doméstica em Miranda.
Segundo relato, uma mulher de 42 anos foi agredida pelo companheiro, de 45 anos, após uma discussão. A vítima apresentava escoriações leves.
O homem foi preso e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, onde o caso foi registrado.
Ameaças
No domingo, 28, a PM foi acionada para atender a um caso de violência doméstica na cidade. Uma mulher de 36 anos relatou ter sido ameaçada pelo ex-companheiro, de 38 anos.
O homem não foi localizado e a ocorrência foi registrada na Delegacia de Polícia Civil
Solicite ajuda
A Central de Atendimento à Mulher – Ligue 180 é um serviço de utilidade pública essencial para o enfrentamento à violência contra as mulheres. A ligação é gratuita e o serviço funciona 24 horas por dia, todos os dias da semana. O Ligue 180 presta os seguintes atendimentos:
É possível fazer a ligação de qualquer lugar do Brasil ou acionar o canal via chat no Whatsapp (61) 9610-0180. Em casos de emergência, deve ser acionada a Polícia Militar, por meio do 190.
