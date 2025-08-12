Homem é preso por zoofilia contra cachorro em Anaurilândia

Crime foi flagrado por moradores da cidade
Divulgação Polícia Civil
Um homem, que não teve o nome divulgado, foi preso acusado de praticar zoofilia contra um cão. O crime foi flagrado por moradores de Anaurilândia, filmado e compartilhado nas redes sociais, onde rapidamente viralizou.
Conforme a Polícia Civil, após a circulação das imagens, surgiram informações indicando que o caso teria ocorrido no município, o que motivou a instauração de inquérito policial.
Equipes realizaram diligências na região até identificar e localizar o suspeito, que foi indiciado com base no artigo 32 da Lei de Crimes Ambientais (Lei nº 9.605/98). A norma prevê punição para quem “praticar ato de abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos”.
Quando a vítima é um cão ou gato, a pena é mais severa: reclusão de dois a cinco anos, multa e proibição de manter a guarda de animais no futuro.
