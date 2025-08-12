Homem é preso por zoofilia contra cachorro em Anaurilândia

Divulgação Polícia Civil

Conforme a Polícia Civil, após a circulação das imagens, surgiram informações indicando que o caso teria ocorrido no município, o que motivou a instauração de inquérito policial.

Um homem, que não teve o nome divulgado, foi preso acusado de praticar zoofilia contra um cão. O crime foi flagrado por moradores de Anaurilândia, filmado e compartilhado nas redes sociais, onde rapidamente viralizou.

Equipes realizaram diligências na região até identificar e localizar o suspeito, que foi indiciado com base no artigo 32 da Lei de Crimes Ambientais (Lei nº 9.605/98). A norma prevê punição para quem “praticar ato de abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos”.

Quando a vítima é um cão ou gato, a pena é mais severa: reclusão de dois a cinco anos, multa e proibição de manter a guarda de animais no futuro.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!