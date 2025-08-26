Homem é preso suspeito de esfaquear caminhoneiro

Reprodução Coxim Agora

A Polícia Militar prendeu o homem suspeito de esfaquear um caminhoneiro de 56 anos no pátio de um posto de combustível às margens da BR-163, em Coxim. O crime ocorreu na noite do último sábado (23), e a vítima foi socorrida em estado grave para o Hospital Regional Álvaro Fontoura.

Segundo depoimento do suspeito, o ataque aconteceu após uma discussão: ele teria pedido R$ 0,10 à vítima, que se recusou e o atingiu com a lateral de um facão. Em seguida, o suspeito afirmou que esperou o caminhoneiro sair do veículo e desferiu dois golpes pelas costas, atingindo a região do abdômen com um canivete.

Durante as buscas, os policiais apreenderam o canivete com vestígios aparentes de sangue e descobriram que o suspeito possuía um mandado de prisão em aberto. Ele foi preso e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Coxim, onde permanece à disposição da Justiça.

O caminhoneiro passou por cirurgia de emergência e segue internado na UTI em estado grave.

