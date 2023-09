Homem é preso suspeito de estuprar menina de 12 anos em Dourados

Homem foi preso / Divulgação

Um homem de 23 anos foi preso pela Polícia Militar suspeito de estuprar uma menina de 12 anos na Vila Ubitatan, em Dourados. O caso ocorreu nessa segunda-feira, dia 11.

Segundo informações da Polícia Militar, o suspeito de praticar estupro de vulnerável foi denunciado pela ex-mulher de 23 anos. A testemunha informou para a PM que o suspeito teria tido relação sexual com uma menor de 12 anos.

Além disso, relatou que questionou a adolescente sobre o envolvimento do seu ex-marido com ela e teve a confirmação do ato sexual uma vez com o suposto autor em 1 de setembro. Segundo a denúncia, o suspeito teria seduzido a menor a cometer o ato e realizado uma nova tentativa.

Diante dos fatos, a equipe da Rádio Patrulha da PM após diligências logrou êxito em localizar o suposto autor na rua Dos Missionários, no Jardim Caramurú. Ele foi detido e encaminhado à DAM (Delegacia de Atendimento à Mulher) em Dourados.