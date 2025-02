Homem é preso suspeito de furtar mercado de Iguatemi

Câmeras flagraram crime / Divulgação

A Polícia Civil de Iguatemi prendeu, nesta terça-feira (3), um homem de 31 anos, suspeito de cometer furto qualificado em um supermercado da cidade. O autor foi capturado após a Justiça expedir um mandado de prisão preventiva.

O crime aconteceu no dia 24 de janeiro, quando o homem invadiu o estabelecimento comercial, danificando a porta lateral para acessar o interior do supermercado. Ele subtraiu dinheiro e outros objetos do local. A investigação foi iniciada após a vítima comunicar o furto à Delegacia de Polícia de Iguatemi.

Com base nas imagens do sistema de monitoramento eletrônico do supermercado, a Polícia Civil identificou o suspeito, que já possui histórico de envolvimento em furtos na região. O delegado responsável pela investigação solicitou a prisão preventiva do acusado, que foi prontamente aceita pelo Poder Judiciário.

A Polícia Civil reforçou o compromisso das forças de segurança na responsabilização dos envolvidos em crimes e na recuperação de bens furtados. Denúncias podem ser feitas à Delegacia de Iguatemi pelo telefone/whatsapp: (67) 3471-1372.